Pide Alcalde de Los Cabos “meses solidarios” a la prensa

Los Cabos, Baja California Sur. – El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro a través de la directora de Comunicación Social, Irma Alejandrina Estrada Obregón, ante la falta de liquidez del Ayuntamiento cabeño ha realizado un “reajuste” en el pago a la prensa.

“No sé qué está pasando con este gobierno, pero, pretenden que uno les trabaje dos meses gratis. Desde mayo no les han pagado a muchos compañeros y, además, quieren que los meses de julio y agosto seamos solidarios con la administración y no los facturemos, pero, que si publiquemos todos los boletines”, reveló un periodista, responsable de un medio de comunicación en el municipio de La Paz, quien agregó:

“No se vale que nos tengan así, con una deuda de más de cinco meses, porque nuestro trabajo es tan respetable como el suyo. Oscar Leggs es el primer presidente del municipio de Los Cabos que pide meses solidarios por no contar con dinero. ¿Cómo puede quedarse sin dinero el ayuntamiento de Los Cabos?”, preguntó.

Cuando se le cuestionó sobre el tema de los meses solidarios, el reconocido periodista, dijo: “según la información proporcionada por la misma vocera, Alejandra Estrada, la falta de recurso, obliga a ser solidarios a todos los medios de comunicación con dos meses, que son julio y agosto; es decir, que facturemos septiembre, y me imagino que, si bien nos va, el pago saldría en octubre”.

“Pero, lo que no se da cuenta el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs es que a muchos compañeros no les han pagado desde mayo y llegar hasta octubre, son cinco meses, de los cuales, dos serán gratis, porque el Ayuntamiento no quiere que se facturen. Pero, nos hemos enterado que está sacando recurso para algunos medios de Los Cabos, a los que, según ellos como gobierno, los considera los más importantes”.