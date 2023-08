Ayuntamiento de Leggs, embargado

Los Cabos, Baja California Sur.- Trascendió este sábado en redes sociales que Juez federal ordenó el embargo de la cuenta de Programas Federales del Ayuntamiento de Los Cabos, para garantizar el pago a favor de la Institución de Banca Múltiple (BANSÍ), que el 18 de octubre del 2022 otorgó un préstamo por un monto de 203 millones de pesos a la administración encabezada por Óscar Leggs Castro

Según el comunicado, en el citado crédito bancario se entregaron el 6.9 % (14 millones de pesos) de comisión al gestor del crédito bancario, además, pretendieron inscribirlo fuera de tiempo en el Registro de Financiamiento y Obligaciones del Estado de Baja California Sur. La ley marca como máximo 30 días para hacerlo, lo firmaron el 18 de octubre y pretendieron registrarlo hasta el 13 de diciembre del 2022.

La misiva, señala de manera textual lo siguiente:

“La orden del Juez Federal que ha fallado a favor de la Institución de Banca Múltiple (BANSÍ) para embargar las cuenta bancaria de Programas Federales para garantizar el préstamo otorgado y que el Ayuntamiento ha incurrido en impagos por insolvencia económica.”

“Por el ello la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, Bertha Montaño Cota, les respondió así a su solicitud: con fundamento en lo anterior y dado que su solicitud de inscripción fue presentada ante esta Secretaría fuera del plazo establecido, para tales efecto, lamentó informarle que el trámite de inscripción de la citada obligación de corto plazo no procede ante el Registro Estatal”.

En entrevista con un colaborador cercano al tesorero del gobierno de Los Cabos, Martín Talamantes señaló que “hasta donde yo sé, los recursos de programas federales son utilizados para pagar la nómina de los policías, por lo que ahora que están embargados, tendrán más complicado el pago de nómina”.

“Para nadie es un secreto que la administración de Óscar Leggs Castro enfrenta un grave desaseo administrativo-financiero que no va a terminar en nada bueno, hay superávit en ingresos, pero no hay dinero en las arcas para pagar las deudas con bancos y proveedores, y lo que es peor, a veces no les alcanza ni para el pago de nómina”, señaló.

Hasta el momento, el presidente municipal de Los Cabos, Óscar Leggs Castro no ha fijado alguna postura sobre el tema de un posible acuerdo ante el embargo de los programas federales.