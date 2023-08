Santa Rosalía, una ciudad «digna de exploración»

Mulegé, Baja California Sur.-El portal Travel Agent Central destacó el reciente nombramiento de Santa Rosalía como «Pueblo Mágico» lo que la coloca como una ciudad «digna de exploración».

La revista y portal, cuya sede se encuentra en la ciudad de Nueva York, dedicó a la minera comunidad un artículo titulado «Santa Rosalia: The New Pueblo Mágico in Baja California Sur» en el cual celebra la designación de esta ciudad el pasado mes de julio como uno de los nuevos 45 integrantes del programa de la SECTUR federal.

«Ubicada en la costa este de la península de Baja California, Santa Rosalía ofrece una variedad de actividades para los visitantes. Los entusiastas de la aventura pueden explorar la costa, con sus playas y aguas cristalinas ideales para practicar snorkel, buceo y pesca, mientras que la cercana Sierra de la Giganta ofrece amplias oportunidades para practicar senderismo, ciclismo y observación de la vida silvestre», reseña Travel Agent Central.

Asimismo, la publicación hace énfasis en la influencia gala en la minera comunidad al recordar que Santa Rosalía «originalmente fue establecida por mineros franceses, la ciudad está llena de historia, mostrando hitos arquitectónicos que reflejan su pasado, como la icónica Iglesia de Santa Bárbara con su fachada de hierro, un diseño atribuido a Alexander Gustave Eiffel (de la Torre Eiffel), junto con otra arquitectura de influencia francesa que salpica la ciudad».

Asimismo, explica que como «Pueblo Mágico», Santa Rosalía «recibirá un mayor apoyo e inversión del gobierno mexicano para preservar y promover sus activos culturales, históricos y naturales.

El estatus de Pueblo Mágico «fomenta el desarrollo de infraestructura y servicios para acomodar a un número creciente de visitantes, lo que resulta en una experiencia mejorada para turistas y lugareños por igual» señala al destacar que la «afluencia de visitantes brindará nuevas oportunidades para las empresas locales, artesanos y empresarios, fomentando el crecimiento sostenible y creando empleos dentro de la comunidad».