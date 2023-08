La Paz, Baja California Sur.- «Si no cometió ningún delito, no tiene nada que temer», adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes al ser cuestionado sobre el caso del anestesiólogo Gustavo Aguirre, acusado por la FGR de posesión de Fentanilo.

«Sí, pero no tiene por qué preocuparse en nada, o sea, nosotros no cometemos actos arbitrarios, o sea, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, no, eso no es así», insistió López Obrador y recalcó:

«…porque no se cometen injusticias en el gobierno nuestro».

Los reporteros pusieron en antecedente al mandatario al informarle que el galeno utiliza el fármaco que compró por los cauces legales, para fines terapéuticos, aun así, la FGR ha asegurado su casa y congelado sus cuentas.

«…pero no tiene por qué preocuparse en nada, o sea, nosotros no cometemos actos arbitrarios, o sea, no vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, no, eso no es así», insistió el Presidente.

«¿Y qué le diría entonces a los manifestantes médicos que están, sobre todo, en el norte del país?» preguntaron los reporteros.

«Que no se preocupen, y que cuiden que no los estén manipulando, porque está la manipulación de moda», respondió.

«No se dejen manipular, no se dejen manipular y tengan confianza, primero, porque nosotros tenemos convicciones y no vamos a cometer ninguna injusticia, primero», garantizó.

«Tiene el riesgo de perder su casa precisamente por este caso… tiene sus cuentas bloqueadas, presidente», añadieron los informadores.

«No, no, no. Si él es inocente, no va a perder su casa, no va a perder nada», respondió el mandatario.

«Ah, (pero) si está metido y la autoridad prueba que sí estaba haciendo uso indebido del fentanilo o de cualquier droga, entonces sí va a tener problema con la justicia», advirtió.