Tiró el alcalde Leggs la casa por la ventana

Los Cabos, Baja California Sur. – Comida, bebida a discreción y para amenizar la actuación de Lorenzo de Monteclaro y Los Internacionales Cadetes de Linares fue lo que disfrutaron decenas de asistentes al festejo privado celebrado este fin de semana en el rancho Migriño y del cual el alcalde cabeño Oscar Leggs Castro fue el anfitrión.

El concurrido festejo tuvo como motivo el “Reencuentro de la familia Leggs”.

A pesar de que la ciudadanía colocó al presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro como un alcalde que ha realizado un mal desempeño, ubicándolo en la posición número 99 de 101 municipios en el país, el oriundo de Migriño “festejó” en su rancho con evento musical privado.

Aunque el municipio de Los Cabos ha visto incrementado el índice de inseguridad desde que llego a la administración, incluso, reprobándolo la misma ciudadanía en cuanto a percepción de seguridad se trata, el profesor Oscar Leggs ofreció una fiesta privada para todas las personas con apellido Leggs, amenizando el millonario reencuentro con los Internacionales Cadetes de Linares.

“Un gasto innecesario, pero, que quería mostrar el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs para sus aspiraciones a diputado federal en el 2024. Como sabe que la reelección no se va a dar, está buscando gente de Comondú que lo apoye en su campaña hacia el norte del Estado”, señalo una de las personas invitadas, quien se dijo allegado a familiares del hoy, presidente municipal de Los Cabos.

“No solo estuvieron tocando los Cadetes de Linares, también ofreció evento privado para los presentes el cantante Lorenzo de Monteclaro, quien no cantó solamente dos o tres canciones, se aventó mas de 40 minutos cantando, lo que no pudo haber salido barato”, añadió.

Recientemente, el municipio de Los Cabos tuvo nueve intoxicados por Fentanilo y actualmente, vive una situación con un médico anestesiólogo a quien culpan de traficar Fentanilo, cuando el mismo Galeno ha señalado que es para uso médico, y, además, cuenta con todos los permisos para poder utilizarlo y recetarlo.