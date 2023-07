En la FGR hay solo dos caminos: el corto y el largo

La Paz, Baja California Sur. – 200 mil pesos fue lo que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) le pidió al médico anestesiólogo, Gustavo Darwin Aguirre para que su caso «ya no continuara».

El médico acusado de posesión de fentanilo relató el presunto intento de extorsión de parte de los funcionarios federales:

“Al momento que llegue a la Fiscalía, una de las personas que estuvieron en el operativo de mi casa se me acercó, pero vestida de civil y me dijo que había dos vías en mi caso, la vía rápida o la vía larga. Me dijo que la vía rápida constaba de que aportara 200 mil pesos”.

“Me sorprendí muchísimo cuando me dijo la cantidad, porque a esta persona que me pidió los 200 mil pesos vio que tengo todos los papeles en regla, que somos una familia de bien, que no somos narcotraficantes. Se debe solucionar de manera rápida, no podemos seguir así, con este caso”, dijo el galeno.

“No es justo lo que estoy pasando, no es justo para mi familia, no es justo tampoco para todo el gremio médico, que ya tienen miedo de salir a poder ayudar a la gente por este tipo de problemas”.

En el tema del porque adquirió el fentanilo en otro estado y no en Baja California Sur, el médico anestesiólogo respondió: “aquí en Los Cabos es difícil que se surtan muchas cosas, incluso, insumos básicos, por eso tuve mandarlo pedir en otro estado”.

Para finalizar, Gustavo Darwin Aguirre dio a conocer que el total aproximado del medicamento que pidió en las cajas fue de 2 mil pesos, mencionando “todo este infierno que estamos viviendo mi familia y un servidor es por un pedido de dos mil pesos”.

El mismo médico dio a conocer que la Cofepris no expide permisos para recetar fentanilo a cualquier médico o persona:

«Yo tenía los permisos para expedir 200 recetas médicas de fentanilo, incluso, está tan seguro y controlado todo el procedimiento, que cuando yo receto este medicamento, Cofepris directamente me manda un correo electrónico avisándome que mi paciente ya fue por su medicamento a una farmacia a surtirse”.