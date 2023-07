Vámonos a San Carlos

Comondú, Baja California Sur.- Más de medio millón de pesos es la bolsa garantizada que tiene el Torneo Pescando en Comondú 2023 a quien presente la mejor garropa.

El torneo arranque del serial de pesca deportiva Fishing in the Five 2023-2024, se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto en la comundeña comunidad de San Carlos, que además del evento deportivo ofrecerá a los visitantes y locales una expo gastronómica el viernes 11 durante las actividades de registro de participantes .

El sábado el disparo de salida será a las 6 de la mañana mientras que el pesaje tendrá lugar de 13 a 16 horas y la premiación a las 19 horas.