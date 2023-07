Hasta 400 mil pesos pidió la FGR al anestesiólogo para “resolver” su caso

Los Cabos, Baja California Sur.-Entre 200 y 400 mil pesos fue la cantidad exigida por funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) para “resolver” el caso del médico anestesiólogo Gustavo Aguirre acusado de posesión de fentanilo, reveló el abogado del galeno residente de Los Cabos.

El abogado Antonio Juárez Bravo aclaró que luego de que la FGR enviara a los medios informativos una “ficha técnica “ en la cual se aseguraban “cosas falsas como que el doctor no tenía recetario especial”, la defensa del galeno se vio “en la necesidad de ventilar que al inicio de la investigación al doctor Aguirre le pedían dinero para devolverle su casa”.

Y fue además, en un medio informativo nacional, donde precisó que la cantidad exigida iba de los 200 a los 400 mil pesos.

“Hasta donde se tenga que llegar con afán de luchar por la justicia y la verdad”, dijo el abogado dar a conocer que ya se concedió el primer amparo en favor de Gustavo Aguirre Castro.

“El juez nos da la razón el juez de que no debe y no puede ser detenido”, celebra.

Juárez Bravo lamentó el hecho de que la FGR haya enviado a todos los medios un comunicado “diciendo que el doctor no tenía recetario autorizado y mil cosas que son mentiras por qué hay pruebas de que no es así” sin embargo consideró que ello obedece “a los actos de corrupción de funcionarios de la delegación de Baja California que le pedían dinero al doctor para arreglar el asunto” a lo que el anestesiólogo “no solo no se prestó sino que no tenía el dinero además de todo”.