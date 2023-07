Aerocalifornia, la línea aérea que va para el fondo

La Paz, Baja California Sur.- Aerocalifornia, la empresa cuyo slogan en los 80 era “la línea aérea que va para arriba”, y cuyas naves, tras su cese de operaciones en abril de 2006 pasaron a convertirse poco a poco en “chatarra”, encontrarán otros destino, y no serán las alturas, al contrario, el fondo de las aguas sudcalifornianas donde se espera que 15 fuselajes con las franjas naranja-amarillas, se conviertan en arrecifes artificiales.

La empresa fundada en los años 60 por la familia Aréchiga tuvo su auge durante los años 80 y 90, y comenzó a acusar problemas, primero mecánicos con las naves, aparentemente por la falta de modernización de la flota, luego sindicales, hasta terminar en financieros, tras impagables deudas con la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que decidió en 2006 cancelar los vuelos de la empresa que “no ofrecía garantías de seguridad necesarias para los pasajeros y su personal”.

Ahora, a casi dos décadas del ocaso de la empresa sudcaliforniana, lo que queda de 15 de sus aviones descansarán en el fondo del mar en un punto no especificado todavía en aguas paceñas.

La todavía propuesta no estuvo exenta de críticas por parte de la opinión pública, tras el anuncio del gobernador Víctor Castro, pues se desconoce el impacto medioambiental de este medida con intenciones ambientales y que pretende darle “segunda vida” a las deterioradas naves de la empresa que alguna vez “fue hacia arriba” pero que hasta la fecha no ha cumplido compromisos con sus ex trabajadores