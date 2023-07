Hasta la tortillería llegó la fiebre por “Barbie”

Acapulco.- El furor por la nueva película “Barbie”, que se estrena este viernes, ha teñido de rosa los tacos y las tortillas de México, donde estos alimentos en honor a la muñeca atraen a locales y turistas en Acapulco, popular playa del sur del país. Las tortillas, elaboradas con maíz nixtamalizado de color amarillo o blanco, se han convertido en rosa gracias al ingenio de Ana Cecilia Ceballos, una joven acapulqueña que quiso innovar en su negocio y seguir las tendencias.

“Comenzamos con la idea de ofrecer algo diferente a nuestros clientes, estamos con el ‘trend’ de Barbie, a mí me encanta el rosa y a la mayoría de las niñas nos gusta el rosa. Y fue ahí que nos pusimos a buscar cómo pigmentar la tortilla para que fuera de ese color”, comentó Ana en una entrevista.

En redes sociales se han viralizado alimentos mexicanos con el color rosa de la muñeca, como queso, pan, pasteles y elotes. Aunque a algunos les causa recelo, Ana mencionó que el proceso para colorear las tortillas es natural.

“Llegamos a la conclusión de que el betabel (remolacha) era la mejor opción, lo hervimos, lo licuamos y lo colamos. Y en lugar de utilizar el agua clara para hacer la mezcla de la masa, le ponemos el agua de betabel. Y así es cómo va tomando la pigmentación rosa”, indicó.

La tortilla “Barbie” se ha hecho tan famosa, que varias taquerías del puerto se movilizan hasta la tortillería “Don Benito” para adquirirla. Aunque parecería que este nuevo ingrediente puede darle otro sabor a las tortillas, los comensales aseguran que, incluso, saben mejor.

“Tantas eran mis ganas de verlas y probarlas, que me hice aproximadamente 30 minutos de mi casa hasta la tortillería, me compré un pedazo de queso y aquí afuera me las empecé a comer, porque tienen que ser calientes”, dijo Elena Ramos.

El saber que el ingrediente no es algún químico dañino para la salud motiva a la gente.

Además, solo cuesta dos pesos más (unos 11 centavos de dólar) que el kilo normal, con un precio total de 30 pesos mexicanos (poco más de 1,76 dólares). Esta tortilla también es el componente principal de los tacos rosas.

“Tenemos que impulsar nosotros una idea, una estrategia mucho mejor que pueda funcionar y seamos novedad, porque nadie por el momento tiene estos tacos más que nosotros”, afirmó el taquero Julio César.

