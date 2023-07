Ahora, hay tacos de Fentanilo en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – A pesar de que se informó por este medio de que los extranjeros intoxicados en el municipio de Los Cabos, específicamente en la comunidad de La Playa, presentaron un cuadro síntomas de consumo de Fentanilo, las autoridades cabeñas manejaron un boletín oficial en el que aseguraron que los turistas fueron trasladados a un nosocomio debido a una intoxicación por alimentos.

Mientras que el martes, un testigo señalaba a este medio que uno de los turistas intoxicados, asustado por lo que pasaba, le decía a los paramédicos que minutos antes habían consumido Fentanilo, este miércoles, el gobierno de Los Cabos, encabezado por el presidente municipal, Oscar Leggs Castro a través de la Dirección Municipal de Policía y Tránsito envió un boletín con el cual se aseguraba que todo se debió a una “intoxicación por alimento”.

En un comunicado de solo tres párrafos, Seguridad Pública de Los Cabos, señalaba: “Los trasladados, resultaron intoxicados con alimentos, según los reportes médicos” sin especificar qué tipo de alimento, ni mucho menos en cual hospital fueron atendidos.

Horas más tarde, al primer boletín emitido por el gobierno de Los Cabos, se sumó el comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que complementó la parquedad del enviado por la autoridad policiaca cabeña.

En el segundo boletín se especifica que los análisis toxicológicos fueron realizados en el laboratorio del hospital Saint Lukes y que el resultado de cada uno de los turistas intoxicados fue negativo a Fentanilo.

De nueva cuenta, este medio entrevistó a uno de los testigos que presenció el momento en que eran trasladados los turistas intoxicados quien dijo: “el gobierno quiere ocultar las cosas; para empezar, fueron los paramédicos de Cruz Roja quienes le reportaron a C-2 que podría existir un caso de Fentanilo, por lo que ya les comenté, que uno de los turistas, por sentirse asustado dijo que habrían consumido Fentanilo”.

“Le voy a proporcionar unas fotografías para que vean ustedes y todos sus lectores como fueron tratados los turistas extranjeros y los protocolos de vestimenta por parte del cuerpo de emergencia, y ustedes me dicen si estaban vestidos para ayudar a un turista con un problema de intoxicación por alimento”, señaló.

“En las imágenes, claramente se ve que están siguiendo el protocolo para enfrentar a un paciente por intoxicación por algún tipo de opioide sintético, en este caso, Fentanilo. El protocolo para no exponer al socorrista o medico es el que están utilizando: estar totalmente aislados del paciente intoxicado, y por supuesto, utilizar la mascarilla para no terminar envenenado por las partículas que pudieran estar en el aire o bien, que fueran expulsados por el afectado”.

Sobre los análisis que arrojó el laboratorio del Saint Lukes, el entrevistado dijo: “no me gusta hablar de los colegas, pero, en este caso sabemos el daño que le ha hecho este hospital a los pacientes extranjeros, y la complicidad que existe con el gobierno de Los Cabos para actuar y moverse en todos lados con sus ambulancias. No me extraña que el resultado de decir que no fueron intoxicados por Fentanilo lleve el logotipo de Saint Lukes”.