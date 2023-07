Lamentable que haya Gobernadores que le entren a la «cargada»

La Paz, Baja California Sur.- Para el aspirante a la candidatura morenista a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal Avila «es lamentable» ver a gobernadores «muy inclinados (hacia alguna corcholata) que «desvían el propósito de Morena.

En conferencia de prensa ofrecida este lunes en conocido hotel de La Paz, el senador con licencia al referirse al «asunto de la cargada», externó «su tristeza» de que mandatarios surgidos de una contienda democrática «luego se conviertan en hombres que imponen»

«…no me gusta ver eso», insistió.

«Tengo 45 años en el servicio público y me decepciona ver que haya gente que no respete la democracia, gente que trate de imponer por las razones de amistad por encima de los principios generales», señaló.

Monreal Avila no señaló a ningún mandatario en particular, ni dijo nombre alguno, pero el gobernador Víctor Castro en más de una ocasión externó su apoyo y celebró su amistad con Adán Augusto López, aunque desde que inició el proceso interno morenista, no ha vuelto a referirse a los lazos afectivos que lo unen con el ex Secretario de Gobernación.