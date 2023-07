También Paola arremete contra Ana Gabriela Guevara

La Paz, Baja California Sur.- Para la olímpica clavadista sudcaliforniana, Paola Espinosa, la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE “es la peor de la historia”.

La medallista volvió a alzar la voz en contra de la responsable del deporte nacional:

“Es la peor administración que hay de toda la historia, de toda mi carrera deportiva, no necesito ni siquiera decirlo, los hechos hablan por sí solos”, señaló Paola en entrevista radiofónica ofrecida a la estación capitalina EXAFM.

Para Espinosa no hay una explicación en el actuar de Ana Gabriela Guevara pues “ella llegó a sufrir lo mismo cuando era velocista”.

“Cuando yo me retiré, me retiré diciéndolo así, y creo que sigue siendo, ahorita se están viendo las consecuencias de hace varios años que dije que ‘esto no está bien’ y qué lástima porque ella fue deportista, ella vivió lo mismo de nosotros y que no tenga esa voluntad y empatía de querer ayudar al deporte de México, no a una persona u a otra, sino al deporte en general para llegar a unos Juegos Olímpicos y seguir dando buenos resultados porque México iba muy bien”, comentó la atleta sudcaliforniana.

“Ahorita veo a muchos deportistas inconformes con lo que está pasando, con lo que está viviendo, porque no hay apoyos ni para atletas, ni para entrenadores, ni para doctores, ni para fisioterapeutas, ni para el equipo de trabajo que necesitan, entonces ni siquiera los que dan resultados tienen ese apoyo. Yo sí creo que debe de haber voluntad para poder ayudar al deporte”, declaró finalmente Paola Espinosa en la entrevista radiofónica.