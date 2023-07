Condiciona el MC apoyo a Xóchitl Gálvez

Movimiento Ciudadano apoyaría a la senadora panista si es definida candidata a la Presidencia mediante un proceso sin simulaciones, afirma Dante Delgado

CDMX.- Movimiento Ciudadano entreabrió la puerta a apoyar una posible candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República de 2024.

Luego de que en días pasados afirmó que con el PRI no iría “ni a la esquina” y que MC no se subiría al “Titanic de la alianza opositora”, Dante Delgado, líder nacional del partido, declaró que respaldarían a Gálvez sólo si su candidatura surgiera de un proceso democrático y no de una “simulación”.

“Primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar, y no se ha dado, todo es parte de la simulación y de las viejas prácticas y es ésa, simular ante la sociedad…”, señaló Delgado Rannauro tras participar como orador final en la presentación de la visión para México de la organización Mexicolectivo.

En declaraciones a los medios, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano subrayó que su partido no está dividido ante el tema de una posible candidatura de Xóchitl Gálvez.

La visión, documento que la organización entregará a los candidatos presidenciales, integra decenas de propuestas sobre seis ejes temáticos: Prosperidad, Calidad de Vida, Diversidad e inclusión, Medio ambiente y sustentabilidad, Paz y Estado de Derecho, y México Global.