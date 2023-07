Ya tienen más de 10 días sin agua en Villas del Encanto

La Paz, Baja California Sur.- «Debería llegar hoy», «Espere en el transcurso del día y vuelva a comunicarse más tarde», «En el siguiente tandeo ya habrá más presión», es todo lo que la señora Joselyn ha recibido como respuesta cada vez que reporta a SAPA la falta de agua, desde hace varios días, en la paceña colonia Villas del Encanto.

Luego de 3 reportes telefónicos y 2 a la “app” de SAPA, no ha recibido respuesta positiva de la paramunicipal, mucho menos agua, que en una semana y 4 días, solo cae literalmente como unas cuantas gotas que no alcanzan a llenar un recipiente, mucho menos un tinaco.

“La última vez que llamé (a SAPA) me dijeron que debería hacer mi queja en el Sector 8 de mi zona que está sobre avenida Universidad y Canario. Fui personalmente y me comentaron que ellos solo ven fugas, que problemas de presión y apertura de válvulas lo tiene que ver la sede central. Devolví la llamada indicando eso y la operadora me dijo que ya no sabía que podría estar pasando”, relató doña Jocelyn.

La vecina de Villas del Encanto continúa con su relato, que documenta el viacrucis de los habitantes de esta populosa para poder tener un poco de agua en sus hogares:

“Asimismo, pregunté si me podrían exonerar o hacer una reducción en el recibo porque evidentemente estoy pagando por un servicio que no estoy recibiendo y me dijeron que ese tipo de cosas se ve en el área comercial ubicada en Normal y Félix Ortega, pero dudan que me puedan hacer una reducción a la tarifa”.

Ante la escasez del vital líquido, la señora Jocelyn tuvo que comprar una pipa de agua, cuyo contenido ha cuidado al máximo, “pero evidentemente con el uso del baño y la cocina, ya se me está acabando nuevamente y no deseo volver a comprar otra pipa porque el recibo me va a llegar de todas formas puntual”, lamentó.

“Algunos vecinos mencionan que les dijeron que es el Pozo 6, a otros el 11, y así han surgido varias teorías en estos últimos días”, señala la ciudadana que busca explicación de la tan prolongada ausencia de agua en su colonia.

Finalmente, doña Jocelyn recordó a las autoridades municipales que la falta de agua es sinónimo de insalubridad, “uno no puede estar con los trastes y casa sucia, más ahora en verano ya que se vienen las moscas, ratas, y otros animales, todo eso atrae enfermedades, es indispensable el agua”, señaló al insistir en su llamado para que expliquen a los vecinos si el problema de desabasto persistirá y el motivo de la falta de presión en la red.

La ama de casa se dijo cansada de que nadie, ni funcionarios ni operadoras telefónicas den una explicación a los usuarios, mucho menos una solución al problema que los mantiene sin agua desde hace más de 10 días en Villas del Encanto.