Niega Juzgado protección a Cabo Pulmo

La Paz, Baja California Sur.-Aunque el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur reconoció las omisiones en que incurrió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), determinó no conceder al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) el amparo en contra de la autorización ambiental otorgada de “manera ilegal” a ocho proyectos turísticos e inmobiliarios en Cabo del Este.

El CEMDA señaló que “la autoridad judicial negó el amparo argumentando que la demandante no tiene interés legítimo; es decir, que a pesar de que existe el acto reclamado, en opinión del juzgador, éste no ocasiona una afectación directa, toda vez que no se presentó un domicilio en el sitio donde ocurre el daño ambiental”.

Por ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presentó un recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el pasado 16 de junio por el Juzgado Segundo de Distrito en Baja California Sur y piden al Tribunal Colegiado garantizar el derecho a la defensa ambiental en México en proyectos cercanos a Cabo Pulmo.

Este recurso de revisión busca se garantice el derecho a la defensa ambiental de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo de Escazú.

En el recurso de revisión que presentó el CEMDA se expone que “el daño ambiental supone una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que también tiene impacto en las personas indistintamente de si viven o no cerca del sitio afectado. Por esta razón, debe garantizarse que todas las personas y las organizaciones defensoras de derechos humanos tengan acceso a la defensa ambiental mediante el amparo”.

“Consideramos que el caso no fue estudiado a fondo y que las pruebas presentadas por CEMDA no se valoraron de forma adecuada. Además, la decisión del juzgador contraviene lo señalado en el artículo 8 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), el cual advierte que los países deberán establecer las medidas necesarias para facilitar el acceso a la justicia ambiental”, señaló el CEMDA.

“Es importante destacar que un juez concluyó que efectivamente existe una falta por parte de la autoridad ambiental, toda vez que los proyectos no fueron evaluados en la modalidad adecuada ni sus impactos en materia ambiental se consideraron de manera acumulativa y sinérgica”, insistió Sarahí Gómez, coodinadora de investigación de la Oficina Regional Noroeste del CEMDA.

CEMDA destacó el acelerado crecimiento de la cabeña región de Cabo del Este, con el desarrollo de proyectos turísticos e inmobiliarios, que atraen tanto a trabajadores y sus familias, como a visitantes y turistas.

Este “boom de Cabo del Este” no solo ha incrementado la demanda de agua, energía y servicios básicos, también ha significado un impacto ambiental para los ecosistemas que conforman la zona, particularmente al Parque Nacional Cabo Pulmo, donde se encuentra el arrecife más importante del Golfo de California.