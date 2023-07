Todavía no pide licencia a Cabildo el delegado de Cabo San Lucas

Los Cabos, Baja California Sur. – A pesar de que había anunciado que pediría licencia al cargo como delegado de Cabo San Lucas, hasta el momento, Raymundo Zamora Ceseña no ha presentado ningún documento ante Cabildo para solicitar ausentarse de su responsabilidad y hacer campaña política en favor de la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Hasta el momento, aquí en Cabildo, no ha presentado nada el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña y no puede hacer ningún movimiento dentro de la delegación a su cargo, si no pasa por Cabildo, ya que es un puesto por el cual fue votado por la ciudadanía” señaló un par de regidores.

Los ediles dijeron sentirse “extrañados” por la actitud del delegado de Cabo San Lucas, al mencionar “no sabemos quién asesora políticamente al ciudadano Raymundo Zamora, pero, no puede decir en una reunión con sus habitantes que no estará disponible como delegado del primero de junio al primero de agosto, cuando ni siquiera ha mostrado al documento de intención de pedir licencia, aquí en cabildo”.

“Raymundo Zamora no se manda solo, fue votado por el pueblo de Cabo San Lucas y debe respetar eso; nosotros como cuerpo colegiado de cabildo revisaremos en su caso, si es viable la petición de licencia”.

Cuando se les cuestionó, si actualmente Raymundo Zamora está infringiendo alguna ley, los entrevistados dejaron en claro:

“Si no se está presentando a trabajar a las oficinas delegacionales, por supuesto que sí; pero, mientras se siga presentando, no pasa nada. Eso sí, no puede hacer proselitismo, ni utilizar recursos o unidades para fines personales o de propaganda política”.

“Si los ciudadanos acuden a buscar al delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora y no se presentó a trabajar, con toda la confianza deben reportarlo y Contraloría debe actuar; y si no es así, que acuden con cualquiera de nosotros como regidores y con gusto los apoyamos”, pidieron los ediles a los ciudadanos.