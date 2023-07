Amaga el hermano de Hipólito Mora con tomar las armas

El hermano de Hipólito Mora urgió a las autoridades de Michoacán a hacer justicia o tomarán las armas contra Los Viagra.

Michoacán.- Tras el asesinato de Hipólito Mora, su hermano Guadalupe Mora Chávez advirtió que si el gobierno de Michoacán no les hace justicia van a tener que tomar de nuevo las armas en La Ruana, ya que están hartos de los ataques de Los Viagra, grupo que, de acuerdo con él, está liderado por un hombre identificado como Nicolás Sierra Santana.

“Andamos muy enojamos, me están llame y llame amigos del pueblo que por qué no convoco al pueblo aquí a tomar las armas, que me apoyan porque ya están igual que todos, igual que yo, ya estamos enfadados de estas gentes (Los Viagra)”, dijo Guadalupe Mora en entrevista.

El hermano de Hipólito Mora aseguró que las autoridades de Michoacán e incluso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla están coludidos con Los Viagra y también elementos del Ejército, pues dijo que la gente de La Ruana ha visto cuando llegan los miembros del grupo criminal a repartirles dinero.

“Aquí todos en el pueblo sabemos que les están pagando a los que están aquí, les están dando dinero, aquí se la pasan estos criminales, a la vista de todo mundo y ellos no hacen nada, están bien de acuerdo y hay hasta pruebas. Mucha gente ha visto cuando llegan y les dan una maletita, una bolsita con dinero, a ellos, están bien metidos”, puntualizó.

Acusó que debido a la complicidad con este grupo criminal es que las autoridades “no hacen su trabajo”, por lo que dijo que si no hacen justicia por el asesinato del exlíder de las autodefensas van a tener que hacerlo ellos.

“Imagínense cómo vamos a estar, ya no aguantamos a estas gentes, entonces si las autoridades no hacen su trabajo, si no nos hacen justicia, vamos a tener que hacerlo nosotros, vamos a agarrar las armas”, dijo.