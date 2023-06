Tomará la Secretaría de Marina el control del AICM

Carlos Velázquez Tiscareño, director general del AICM, señaló que Semar también se encargará de toda la administración y no sólo de la seguridad.

CDMX.– La Secretaría de Marina (Semar) tomará el control total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en los próximos meses, confirmó Carlos Velázquez Tiscareño, director general de la terminal.

Explicó que si bien la Marina ya opera en el AICM desde hace año y medio, ahora se encargará de toda la administración y no sólo de la seguridad.

La dependencia naval tomará el control de la terminal capitalina 60 días después de que se publique el acuerdo mediante el cual la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) transmitirá a la Marina las entidades Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Servicios Aeroportuarios de México y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, proyecto que actualmente se encuentra en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

La Marina está en el aeropuerto desde hace año y medio en aduanas, migración, seguridad y administración, pero todavía el aeropuerto está dentro del sector de Comunicaciones y Transportes y el proyecto que está por salir es para que el aeropuerto se desectorice y pase a formar parte de la Marina. Con esto esperamos que no tenga una carga importante como no contar con Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA)”, dijo en el marco de IATA Wings of Change Americas 2023.

Velázquez Tiscareño detalló que son Hacienda y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, los encargados de gestionar cómo se liberará la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) del MEX-CAT por la deuda de 4,400 millones de dólares asumida por la cancelación del proyecto en Texcoco (NAIM).

El funcionario destacó que el cambio de una dependencia a otra es una decisión presidencial que se tomó por razones de seguridad y entre los beneficios que se tendrán con este cambio están mayor certidumbre, mayor apego a la norma, orden y disciplina.

Mencionó que al tener los recursos de la TUA se podrían mejorar los servicios del AICM y no depender de los recursos públicos, sin embargo, descartó que se pueda construir una terminal 3.

Nuevo récord

Velázquez Tiscareño adelantó que el AICM romperá un nuevo récord este año con una atención a 52 millones de pasajeros, sólo hasta mayo se han atendido a 11 millones.

E indicó que por el momento no hay posibilidad de crecimiento para nuevos vuelos en los horarios saturados, pero sí se podrían dar fuera de la franja de saturación o que bien que las aerolíneas opten por utilizar los que ya tienen para usarlos en rutas hacia Estados Unidos, por ejemplo, una vez que México recupere la Categoría 1 de parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).