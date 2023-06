Pedirá licencia el Delegado de Cabo San Lucas

Los Cabos, Baja California Sur. – El delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora pedirá licencia por dos meses con la finalidad de integrarse a la campaña de Claudia Sheinbaum.

El delegado sanluqueño dio a conocer este fin de semana que pedirá licencia del 1 de julio al 1 de septiembre.

“Les adelanto, sé que esta reunión no es para esto, pero, les voy a meter un gol; voy a pedir un permiso del primero de julio al primero de septiembre, en esos días no estaré en gobierno, pero, me van a ver en la calle” anunció en una reunión con transportistas en Cabo San Lucas.

Zamora añadió que la única finalidad de comentarles que pedirá licencia es “porque no quiero que me vayan a buscar al gobierno y no me encuentren; por eso les comento que estaré de permiso esos dos meses”.

Hasta el momento, el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña no ha aclarado que pasó con los adeudos que se tiene con los vehículos oficiales que están rentados mediante un chip; la falta de pago a los choferes de pipas de agua y el desalojo de algunas oficinas de gobierno de Cabo San Lucas por no pagar la renta.