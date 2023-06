Con 83 embarcaciones arrancó “Pescando en Loreto”

Loreto, Baja California Sur.- 83 equipos se hicieron a la mar este domingo en busca de la mejor pieza para llevarse alguno de los premios que ofrece «Pescando en Loreto», evento final del serial Fishing in the Five.

«Pescando en Loreto» tiene un millón de pesos en bolsa garantizada y un millón 300 mil pesos en jackpots.

Los más de 300 pescadores entre mujeres, hombres y niños partieron a las 6 de la mañana de la dársena del malecón loretano, con un solo objetivo en mente: capturar el dorado más grande.

El disparo de salida estuvo a cargo de la alcaldesa de Loreto, Paola Cota Davis; el director del FONMAR, Martín Inzunza Tamayo; la directora de Promoción Turística, Thalía Alejandra Agúndez; Clicierio Mercado Hernández y la Embajadora del Serial, Carolina Alcázar.