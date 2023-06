Se siente «dolido» Juan Pérez Cayetano

La Paz, Baja California Sur.- Tras aclarar que «respeta la forma de pensar» del gobernador Víctor Castro quien consideró que no debía regresar al Congreso e incluso propuso su expulsión del partido, el diputado morenista, Juan Pérez Cayetano se dijo «dolido» de los ataques recibidos «incluso de los de casa» luego de ser acusado de abuso sexual por una ex síndica del Ayuntamiento cabeño.

En conferencia de prensa ofrecida este viernes tras solicitar ante oficialía mayor su regreso a la legislatura, enjugando una lagrimita, Pérez Cayetano insistió que «no es fácil que te vengan puñaladas por la espalda».

Sin embargo, aclaró que no ha pensado en renunciar al partido guinda, «no tengo motivos», dijo.

Pero, «si lo partido lo decide», ya analizará su permanencia en el instituto político que lo llevó a ser diputado.

Respecto a la «invitación» de sus homólogos de no regresar a su curul, Pérez Cayetano consideró que «si ellos no me quieren su razón tendrán» y si acaso le impidieran el acceso a la sala de sesiones el próximo martes, despachará «ahí afuera en un arbolito».

Pérez Cayetano aclaró que regresa a su curul «porque el pueblo lo eligió» y no los intereses de una sola persona, sin embargo, insistió en que es «amigo de todos», incluso del Gobernador a quien conoce de años.