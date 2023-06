Siguen las presas a la baja

CDMX.- En la última semana, el déficit de agua a nivel nacional aumentó de 9 a 11% y las precipitaciones son 30% menores a su promedio; el sistema Cutzamala se mantiene en crisis

El déficit de agua en las 210 principales presas de México dio un salto de 9 a 11% en la última semana, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En la sesión informativa 1598 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Conagua dio a conocer que los embalses cuentan con un total acumulado de 53 mil 755 millones de metros cúbicos de agua, para un llenado promedio de 43 por ciento.

Destacó que sólo tres presas cuentan con 100% de almacenamiento; 28 entre 75 y 100%; 43 entre 50 y 75% y 136 menos de 50% de llenado.

En tanto, las lluvias registran un déficit de 49.7 milímetros o 29.6% por debajo del promedio en lo que va del año, ya que únicamente han caído 118.3 mm de precipitaciones.

El Sistema Cutzamala entró a la segunda mitad del mes de junio —regularmente plagado de lluvias—, con apenas 33.5% de almacenamiento, que lo mantiene en la peor crisis de su historia y con una tendencia a la baja para la próxima semana.

En los últimos siete días, el Sistema Cutzamala perdió 10.92 millones de metros cúbicos de agua por extracciones al Valle de México, para acumular un déficit de 25.4 por ciento.

Durante la sesión informativa 1598 del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Conagua dio a conocer que, actualmente, el Sistema Cutzamala cuenta con tan sólo 261.97 millones de metros cúbicos de agua.

Detalló que la presa El Bosque tiene 33.2% de llenado; la presa Villa Victoria, 20.3% y la Presa Valle de Bravo 39.8 por ciento.

Crece sequía

La Conagua explicó que las áreas con sequía moderada se incrementaron en el Estado de México, Puebla y Morelos, además de que en este último también aumentó la sequía severa.

Sólo queda un charco

Las altas temperaturas derivadas de la tercera ola de calor mantienen en riesgo varios cuerpos de agua del estado y que abastecen a comunidades, como la presa El Durazno, la cual agoniza.

(La presa) llegaba muy lejos, eran buenos tiempos, muchísima agua era la que corría, pero ahora ya se está acabando, ya se acabó, ya no, ya no hay nada”, lamentó Donato Martínez, un lugareño.

No ha llovido en varios días, si no es que en más de un mes no ha caído nada de agua en dicha zona de hidalgo.

Las personas que toda su vida han vivido en los límites de la presa recuerdan con nostalgia los buenos tiempos cuando llovía y su capacidad estaba a 100 por ciento.

Era muy bonito porque tenía bastante agua, había peces, de donde uno podía mantenerse, de donde vivir, pero ahorita todo se acabó, todo está acabando”, dijo Donato Martínez.

Siempre estaba llena, pero últimamente se empezó a secar… estaba bonita porque se llenaba toda, además de que estaba más limpia, ahorita ya no, está contaminada, ya nomás queda un chorrito, un charquito”, expuso María Pérez Percástegui, vecina.

Día a día y conforme las temperaturas aumentan, la presa se seca aceleradamente.

Tiene pescados, pero se están muriendo porque ya están encima del lodo porque queda muy poca agua, ya se están secando la presa y están muriendo”, lamentó.