Los Cabos, Baja California Sur.- La princesa del pop lo volvió a hacer, y escogió el que ya parece ser uno de sus destinos favoritos, para pasar unos días de descanso con su pareja, Sam Asghari.

Britney Spears lució su tonificada anatomía enfundada en breve bikini mientras surcaba en lujoso yate, las aguas de la bahía sanluqueña.

Con su estadía en el sur del estado, acompañada de su marido, la cantante de I did it again, desmintió dos rumores de la prensa; que estaría en el Festival de Glastonbury y un divorcio de Ashgari, con quien lleva un poco más del año de casada.