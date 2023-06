Ni en las playas podemos sentirnos seguros

La Paz, Baja California Sur.- Que el Procurador procure justicia y que el Gobernador le de unos minutos para exponerle su caso, pidió la buza Alexandra Alvarez, quien hace casi dos meses fue arrollada por una embarcación que se desplazaba a toda velocidad por las aguas de la paceña playa Balandra.

La bióloga e investigadora quien tiene que movilizarse apoyada por una silla de ruedas se manifestó nuevamente la tarde de este miércoles, ahora en el malecón paceño, a la altura del llamado Muelle Fiscal.

Alexandra lamentó que el gobernador Víctor Castro hable de su caso con la prensa, pero se mantenga renuente a recibirla y escuchar de viva voz cómo su caso no ha mantenido estancado, y si acaso ha presentado algún avance haya sido motivado de algún tipo de movilización o publicación en los medios.

“Cuando no expones a un político, no trabaja”, lamentó.

De igual forma, Alexandra señaló que su accidente solo ha puesto en evidencia una serie de ausencias de autoridades de todos los niveles de gobierno:

De la SEMAR y de Capitanía al no tener personal de vigilancia o médico en Balandra, del Procurador de Justicia y Ministerios Públicos al no integrar con prontitud las carpetas de investigación y del Gobernador del Estado al no demostrar “con acciones concretas” que se imparte justicia en BCS.

“Solo pido al gobernador Víctor Castro que me de 30 minutos de su tiempo para explicarle las omisiones en mi caso”, insistió Alexandra.

Finalmente, la buza aclaró que su movimiento “no es un ataque contra los prestadores de servicios ni una campaña contra la actividad turística”, sino una búsqueda por que los ciudadanos se sientan seguros y protegidos en sus mares, en sus lugares de esparcimiento.

Si siguen pasando este tipo de accidentes “se les va a caer el changarro” (la actividad turística), advirtió Alexandra al tiempo que pidió a las dependencias estatales y federales “se pongan las pilas”.