Mejor “que no regrese”

La Paz, Baja California Sur.- A pesar de que hace algunos días, luego de que el desaforado diputado morenista, Juan Pérez Cayetano, acusado de abuso sexual, recibiera el perdón de su víctima, sus correligionarios en el Congreso del Estado manifestaran que no había nada que le impidiera regresar a su curul, ahora, le piden que “por conguencia” no retorne al órgano legislativo

Este cambio de postura se da luego de que el gobernador, Víctor Castro se pronunciara en contra del regreso de Pérez Cayetano a la XVI legislatura, incluso pidió dejarlo fuera del partido.

Así, la fracción de Morena en el Congreso local, a pesar de que se extinguió cualquier posibilidad de acción legal contra Pérez Cayetano, le piden que “mejor no regrese”.

“La mejor decisión que pudiera haber tomado el ex diputado Cayetano, más allá de que no siguiera el proceso, es no reintegrarse”, señaló el legislador José María Avilés Castro.

A pesar de que no hay impedimento legal para que el diputado morenista se reincorpore a su escaño, Avilés Castro lo exhortó “a que no regrese… por esa duda razonable que existe de que no sabemos de si es culpable o inocente”.

Finalmente, el líder de la bancada de Morena, coincidió con el Gobernador en que a Pérez Cayetano se le siga un proceso interno partidista.

Sin embargo, hasta el momento, el desaforado legislador no ha hecho oficial su deseo de volver a ocupar su espacio en el Congreso local.