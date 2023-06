Acuerdan tregua productores y gobierno de Sonora

Luego de cuatro horas de bloqueos carreteros entre Cajeme y Navojoa y en los límites de Sonora con Baja California, productores acordaron con el gobernador una tregua.

Sonora.- Luego de cuatro horas de bloqueos carreteros entre Cajeme y Navojoa y en los límites de Sonora con Baja California, productores agrícolas y campesinos acordaron con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, una tregua a sus manifestaciones por los precios de garantía del trigo y el maíz, hasta la próxima semana.

Al medio día del martes, los agricultores del Valle del Yaqui y Fuerte Mayo, bloquearon de manera intermitente el tránsito vehicular sobre la Carretera Federal México 15 en la caseta de Fundición, aproximadamente a unos 30 kilómetros al sur de Ciudad Obregón, al sur de Sonora.

Mientras que en el norte, en los límites con Baja California, los productores de los valles agrícolas de San Luís Río Colorado y Mexicali, bloquearon el Puente Río Colorado ubicado sobre la Carretera Federal 2.

Después de dialogar se han retirado los productores de trigo que se encontraban bloqueando la carretera federal México 15 y la caseta de cobro del Puente Río Colorado. Reitero mi disposición siempre de mantener abiertas las puertas del diálogo para encontrar soluciones. Informo que mantuvimos rutas alternas para afectar lo menos posible a la población con esta manifestación”, informó el Gobernador Durazo a través de sus redes sociales oficiales.

Por su parte, los productores agrícolas y representantes de organizaciones campesinas, advirtieron que darán tregua hasta la próxima semana para que el Gobierno de la República defina una solución al conflicto por los precios de garantía del trigo, donde el ofrecimiento de las autoridades es de 310 dólares por toneladas, menos de 5 mil 400 pesos al tipo de cambio actual; mientras los productores exigen 8 mil pesos por tonelada de trigo y siete mil por tonelada de maíz para evitar la quiebra de sus cosechas.

Hemos tomado la decisión, por así convenir a los intereses del Estado, vamos a darnos una tregua lo que resta de la semana, para seguir platicando con el frente nacional, yo se y lo he visto en su cara que se vislumbra el cansancio, estamos cansados pero no vamos a ceder, vamos a tregua, es buena la tregua, descansamos y si el fin de semana no tenemos respuesta decidimos nuestra próxima acción de protesta”, advirtió Luis Antonio Cruz Carrillo.

El presidente del Distrito de Riego Río Yaqui, recordó que los productores agrícolas del sur de Sonora llevan más de un mes en la toma de la sede nacional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ubicadas en Ciudad Obregón de acuerdo con el compromiso del Presidente López Obrador de descentralizar al Gobierno de la República, sin embargo, el titular de SADER nunca ha despachado en esas oficinas.

Los agricultores de Sonora exigen una reunión con el Presidente para resolver esta problemática.