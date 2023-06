Invitan a presentación editorial en la SCON

La Paz, Baja California Sur.- La Escuela de Música del Estado de BCS te invita este lunes a la presentación del libro “Huellas en la Arena”, de Omar Castro.

“Huellas en la arena es un viaje al final de la tierra. Días que no terminan en noches y noches sin sombras, emulan la penumbra en el proceso de descubrimiento del origen, y quizá de la búsqueda de propósito del protagonista. El autor se vuelve un guía en un recorrido tan rico en detalles, tan íntimo en su factura que, al seguirlo, el lector no puede evitar hacer propio. La variedad de paisajes descritos, que va de campos fértiles y coloridos, a mares tempestuosos y a la fría monotonía de la aridez patagónica, son reflejo del andar de los hombres, mujeres y naciones de esta novela. Esta es la narración de los pasos que pueden ser borrados por el viento o las olas, pero no por la memoria”, señala Samuel Mancilla Díaz.

“Huellas en la arena” contará con los comentarios de Víctor Castro Cosío y Florentino Ortega Cárdenas

La cita es este 12 de junio en punto de las 19 horas en la Sala de Conciertos La Paz ubicada en Marcelo Rubio e Hidalgo en el centro de la capital.

La entrada es libre.