Internet en todo el país antes de que acabe el sexenio

Hidalgo.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el compromiso de dotar de internet a todo el país le ha “sacado más canas”, pero reiteró su compromiso de que México estará conectado antes de que finalice su administración porque “soy terco, perseverante, lo voy a lograr”.

“Me decían los técnicos que estaba fácil, que estaba papita ¡y no!, ha estado, como dicen, cañón, no hemos podido y no por falta de presupuesto, sino porque no hay la tecnología o existe la tecnología, pero se avanza poco”.

Desde Huejutla, donde acudió para verificar el avance de los programas del Bienestar, el mandatario dijo que la infraestructura con que se dispone “son satélites que si se nubla ya no hay señal, muy deficientes”.

Además, dijo, “uno puede pensar que, en este mundo, donde se habla tanto de desarrollo tecnológico, cómo es que no hay un satélite que alumbre todo el país y que transmita señal para poder hablar por teléfono en todos lados, o que haya internet en todos lados”.

“Deben haber satélites, pero espías para la guerra, no para la comunicación que necesitan los pueblos del mundo. Gastan mucho en la industria militar, en la industria bélica, pero no destinan recursos al desarrollo de los pueblos”, criticó.

Añadió que para dotar de internet a cada rincón del país se apoyarán de la instalación de 10 mil antenas, las líneas de la CFE, la fibra óptica y satélite, “no le hace que no funcione al 100”, pero “antes de que yo termine va a haber internet en todo el país y gratuito”.

Acompañado del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, el presidente además informó del avance en la construcción de las sucursales bancos del Bienestar, de las que, dijo, ya van más de 2 mil 200 y este año se construyen más de 500.

El mandatario se dirigió al general de Brigada Salvador Fernando Cervantes Loza a general de División, quien funge como director general de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de que se agilicen las construcciones para lograr la meta.

“Se van a apurar porque para julio tenemos que tener todas construidas, a finales de julio, y operando ya una buena cantidad. Este año tienen que quedar operando casi las 3 mil sucursales del banco del Bienestar, llevamos mil 500 operando, entonces necesitamos aplicarnos más para eso”.