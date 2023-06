Renuncia Ebrard

Marcelo Ebrard anunció que presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores el lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a defender el proyecto del presidente López Obrador.

CDMX.– Marcelo Ebrard, corcholata presidencial, anunció que presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo lunes 12 de junio para dedicarse de lleno a defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador en todo el país.

He resuelto también solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del lunes 12 junio a primera hora, la próxima semana”, anunció Ebrard en medio de los gritos de “Marcelo, Marcelo”.

El todavía canciller agregó que se dedicará de lleno a defender el proyecto que encabeza el presidente López Obrador en toda la República Mexicana, «con alegría y resolución».

Marcelo Ebrard dijo en la conferencia de prensa que le «entusiasma participar en este gran movimiento Morena, me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia, por eso me separo del cargo y voy a encontrarme con los ciudadanos y ciudadanas”.

Marcelo agradece al presidente López Obrador

El canciller agradeció al presidente López Obrador por su respaldo, su confianza, su generosidad, su orientación y su cercanía todos estos años y “así seguiremos los años por venir”.

“Sonrían compañeros, compañeras, todo va a estar bien”, dijo al finalizar su mensaje.

El canciller había sido recibido en un salón del Centro de la Ciudad de México al grito de “Marcelo, Marcelo, Marcelo” e incluso bromeó sobre que se darían respuestas, al referir que no aceptarían preguntas de los medios de comunicación.

Desde el lunes, el aspirante presidencial tenía la intención de presentar su método para la elección del candidato presidencial de Morena de las elecciones 2024; sin embargo, el dirigente del partido, Mario Delgado, le pidió retrasar el anuncio.

“Sigan la transmisión que realizaremos para todas y todos ustedes, en donde informaré algo sumamente importante para el futuro de nuestro partido y de la defensa de la Cuarta Transformación, así como del proyecto de nuestro Presidente. ¡No se la pierdan en mis redes! Me conectaré con ustedes poco antes del anuncio”, escribió en sus redes sociales el todavía canciller.