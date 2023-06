No le salen las cuentas a Luis Armando Díaz

La Paz, Baja California Sur. – Tras “filtrarse” la lista de los diputados locales que votarán a favor de la reforma al Código Civil del estado para avalar la llamada Ley de Infancias y Adolescencia Trans, los números no le dan al diputado petista Luis Armando Díaz, su principal impulsor, para que la iniciativa sea aprobada.

A pesar de que el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío se manifestara a favor de las reformas impulsadas por el petista “la iniciativa no va a pasar, no le están dando los números a Luis Armando Díaz y al profesor José María Avilés” aseguró uno de los diputados locales del municipio de La Paz.

“Te puedo adelantar que a pesar del esfuerzo de ambos diputados, los compañeros y compañeras ya están muy firmes en su decisión y esa iniciativa no va a pasar, la sociedad sudcaliforniana no lo tomó bien, no fue tomada en cuenta”, añadió.

Cuando se le pregunto si se podría saber quiénes son los diputados que están a favor de la iniciativa y quienes en contra, el legislador local paceño dijo “por supuesto, la idea es que la sociedad se entere quienes querían votar en favor y quienes en contra; además, no es justo que el gobernador del estado, el profesor Víctor Castro quiera politizar el tema y echarle la culpa al Partido Acción Nacional (PAN)”.

“Los compañeros diputados que pensaban o piensan votar en favor de la iniciativa para que los niños y jóvenes puedan cambiar su género en su acta de nacimiento, sin necesidad del consentimiento de los papás son: Luis Armando Díaz del PT, y los morenistas María Guadalupe Moreno, Guadalupe Vázquez Jacinto, Eduardo Valentín Van Wormer, María Luisa Trejo y Teresita de Jesús Valentín”.

“Como pueden ver, los números no le dan, hemos tenido algunas reuniones compañeros y compañeras aquí en La Paz, hemos hablado por teléfono con algunos de Los Cabos y seguimos firmes, no va a pasar esa iniciativa, no sabemos cuál es la intención de no tomar en cuenta a la sociedad, pero, fue un error del gobernador del estado y del diputado, Luis Armando Díaz”, puntualizó.