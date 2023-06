No a las indemnizaciones y sí a la justicia

“Creen que con unos pesos es justicia”, expresó Fabián Goyzueta, padre de Daniel Alberto, quien falleció aquel fatídico día.

Sonora.– A 14 años de la tragedia de la Guardia ABC, el Gobierno sólo ofrece indemnizaciones y no se ha hecho justicia, afirmó Fabián Goyzueta, padre de Daniel Alberto, quien falleció en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

“Este lunes se dio un informe de risa, porque si se fijaron hablaron de sumas de dinero, y yo creo que ahí es donde empieza el error, creen que con unos pesos es justicia, no señores”.

“La justicia se da verdaderamente, se aplica, no hay responsables en la cárcel, a 14 años. Muchos niños ya van a cumplir 18 años. Los papelitos que firmaron van a vencer, no se ha hecho algo verdadero, aunque otra gente tenga otros datos, no se ha hecho nada”, afirmó Goyzueta.

Un grupo de padres representantes de los 49 menores que fallecieron en ese incendio y de los 104 que resultaron con lesiones, realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).

Además, en un acto de desagravio, llegaron con un soldador para colocar una cruz más grande y colocar las otras que fueron arrancadas el pasado 28 de mayo, por manifestantes que participaron en la defensa de la Corte.

14 años señores y todavía siguen en litigios, tenemos todas las demandas de amparo ganadas, todas. Yo creo que cualquiera de nosotros que no sepa de leyes sabe que ya tenemos ganado todo, nomás falta que un grupo de personas que no están muy cerca de aquí se pongan a trabajar, no hay nadie en la cárcel.

“No se trata de dinero, se trata de que una víctima sufrió el mismo daño que la otra y debe ser reparada totalmente, de acuerdo, todos iguales, son víctimas de la misma tragedia, del mismo hecho”, dijo Goyzueta, el padre de Daniel.

Sobre la acción ocurrida el pasado 28 de mayo, en la marcha de defensa a la SCJN, Carolina Campos, madre de una niña que resultó con lesiones, realizó el reclamo a los responsables.

Nuestros memoriales recuerdan a esos bebés y niños, todos, como recuerdan también que la justicia no ha llegado. La justicia pendiente por este incendio en el lugar, que más que una guardería era una bodega y era responsabilidad del Estado mexicano.

“No tenemos justicia, y vuelven a destruir nuestros memoriales, por eso queremos desde aquí expresar nuestra rabia, impotencia y frustración. Sepan que nuestro dolor no termina y se ahonda cada vez más que nos hacen algo así”, expresó Campos.