No tolerará invasiones ni chantajes, advierte el alcalde Oscar Leggs

Los Cabos, Baja California Sur. – El presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro advirtió que en su administración no se van a tolerar las invasiones y adelantó que todas las personas que están asentadas en el predio ubicado en la zona de la avenida Nicolás Tamaral, serán reubicadas.

“Lo dijimos al inicio de nuestra administración, señalamos y fuimos claros en que no se iban a tolerar invasiones, pero, tampoco vamos a dejar solos a nuestros ciudadanos, por eso, les digo, que serán reubicados a un lugar donde no corran peligro”, insistió este lunes el munícipe.

“Ya estamos trabajando en ello, y en esta semana los reubicaremos a un terreno que tenemos en la colonia Las Palmas, en donde fácil podrán ingresar cincuenta personas para poder realizar su actividad económica”, añadió.

Asimismo, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro añadió que los puestos que se ubican sobre la avenida Nicolás Tamaral también serán reubicados.

Sobre el ataque en redes sociales, el edil cabeño dijo “quiero dejar en claro que un gobierno con sentido humano no es permitir que hagan lo que se les dé la gana; un gobierno con sentido humano es actuar con legalidad, transparencia y siempre pensando en el sentir de los ciudadanos”.

“Lamento mucho las declaraciones del regidor Catarino Flores, y lo digo con sus letras, porque yo no me ando escondiendo detrás de nada; y he girado instrucción a los directores que no se dejen extorsionar por esta persona, que le ha hecho mucho daño a la administración, y a las pruebas me remito”, apuntó el edil cabeño.