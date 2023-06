Tiene a los ciudadanos “con el alma en vilo” la iniciativa de infancias trans

La Paz, Baja California Sur.- El obispo de la Diócesis de La Paz, Miguel Angel Alba Día externó la preocupación de la sociedad por la recién presentada iniciativa de infancias y adolescencias trans, la cual, reconoció tiene a amplios sectores “con el alma en vilo”.

El jerarca compartió, durante la homilía de este domingo la “preocupación de católicos, de otras religiones e incluso sin creencia alguna”, acerca de la iniciativa que permitiría el cambio de género en documentos oficiales, aún siendo el solicitante menor de edad y sin la autorización de sus padres.

La próxima lectura de la iniciativa de infancias y adolescencias trans tiene a muchos “con el alma en vilo”, reconoció al celebrar que algunos diputados hayan reaccionado pidiendo mayor consenso, “pero son muchos los que no confían en nuestros congresos”, señaló.

Sin embargo, advirtió que no es la primera vez que los legisladores convocan a discusiones, foros, consultas, envíos a congeladora, “y de repente, un albazo, la suben al pleno y la aprueban”.

“Y palo dado, ni Dios lo quita… así sucedió con el aborto, con el matrimonio igualitario, así ha sucedido con muchas cosas”, insistió.

“Los ladrones actúan en la noche, tratan de distraernos, truenan cuetes allá… y por eso mucha gente no confía en el Congreso, consideró Alba Díaz.

“No es admisible que una mayoría, por arrolladora que sea, quiera aplastar los derechos y voces de una minoría. Mucho menos es correcto que una minoría pretenda imponernos como forma de pensar y ley su propia manera de pensar. No es ético que una pequeña élite poderosa viole los derechos de una muchedumbre de desposeídos, pero tampoco es ético lo contrario, que una muchedumbre quiera impedir los derechos de terceros”, dijo.

El obispo de La Paz hizo hincapié que en estas leyes “está incluido el derecho superior de la niñez y los diputados tiene que pensarlo bien y los ciudadanos tienen que discutirlo bien”.

“A los deudores alimentarios les exigen cumplan sus obligaciones, pero a los padres cumplidores no les respetan su derecho a la patria potestad a educar a sus hijos… no es posible, no es ético, ejemplificó.

Finalmente conminó a velar por el interés superior de la niñez, adolescentes, los jóvenes, “muchos de ellos confundidos y bombardeados por ideologías y mensajes de los medios de comunicación y entretenimiento que pretenden imponer modelos inclusivos.