Gana vino de 50 pesos concurso internacional

Un medio francés buscó poner a prueba la rigurosidad de un concurso internacional y así quedaron exhibidos

Francia.- Vino de 50 pesos gana concurso internacional y exhibe a jurado ‘especializado’ en catas de esta bebida. Mientras tanto, algunos han dudado del rigor de la evaluación y otros han comprado el vino de supermercado para constatarlo por ellos mismos.

Lo ocurrido en Francia ha llamado la atención de los consumidores de vino a nivel internacional. Pues en un intento de ‘jugar una broma’ a los ‘conocedores’; el vino elaborado con sobras de la producción de uva resultó el ganador ¡Sorpresa!

Pero no te preocupes, aquí te contamos a detalle cómo la competencia gastronómica estadounidense Gilbert et Gaillard fue timada por el medio francés On n’est pas des pigeons y su vino ‘Le Château Colombier’.

Vino de 50 pesos gana concurso internacional

Fue la Radio Televisión Belge de la Comunidad Francesa quien reveló que su programa dedicado al mundo vitivinícola On n’est pas des pigeons hizo una “broma” a un concurso internacional, sin imaginar que llegaría tan lejos.

Y es que, cansados de las competencias internacionales con montos de inscripción sumamente altos. Decidieron protestar enviando a Gilbert et Gaillard una botella de vino de supermercado con valor de 2.5 euros, es decir, aproximadamente 50 pesos.

Mientras que el monto por la inscripción fue de 50 euros, un estimado de 970 pesos. Pero el total de su inversión los dejó helados al descubrir que, en efecto, sus sospechas sobre “trampas” en competencias para “generar dinero” fueron ciertas.

Y es que, el vino seleccionado al azar fue cambiado de etiqueta por una sumamente diseñada con un toque de ‘elegancia’. Elementos que, muy probablemente, ayudaron a coronarse como el mejor vino de la competencia.

Incluso, fue descrito como un vino “color rojo granate brillante. Nariz tímida que combina fruta de hueso, grosella y roble discreto. Suave, nervioso y rico en boca, con aromas limpios y juveniles que prometen una gran complejidad. Se desarrolla en finas especias y un toque de hollín. Muy interesante“.

Medios dedicados a la gastronomía y los vinos han indicado que la victoria de esta ‘broma’ puede deberse a una falta de rigor en las pruebas que, a su vez, se debe a que los jurados no son totalmente especialistas en el tema.

Sin embargo, lo ocurrido en este concurso causó risas entre los autores de la broma. Quienes incluso, dedicaron un programa a analizar el sabor de su propuesta y las pruebas de ‘concursos’ que solo buscan un ingreso lejos de dar un veredicto de calidad.