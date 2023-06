Con “Pescando en Loreto” cierra el Fishing in the Five

Loreto, Baja California Sur.– Un centenar de equipos es la participación esperada para el torneo “Pescando en Loreto” que se celebrará el 24 y 25 de junio y con el que cerrará el serial “Fishing in the Five 2022-2023”.

En conferencia de prensa ofrecida este miércoles el director General del FONMAR, Martín Inzunza Tamayo acompañado de la alcaldesa loretana Paola Davis adelantó que el torneo tiene una bolsa garantizada de un millón de pesos.

Para este torneo con el que cierra el serial iniciado el año pasado, se espera una asistencia de alrededor de 100 equipos, “estimando una derrama de entre 10 y 15 millones de pesos. Lo que sería un exitoso cierre para la primera edición de este serial integrado por 67 competencias”, señaló el funcionario estatal.

Por su parte, el coordinador de Torneos de Pesca Deportiva del FONMAR, Juan Javier García Davis, aclaró que, para participar en la final del serial, “es necesario haber quedado entre los tres primeros lugares de uno de los torneos integrantes del serial, o en su caso haber participado en por lo menos tres competencias”.

El registro será el sábado 24 de junio de 12 a 7 de la tarde frente a las instalaciones de API Loreto, con un costo de inscripción de 6 mil pesos por equipo de hasta cuatro participantes mientras que el disparo de salida será el domingo 25 a las 6 de la mañana.

Los interesados pueden pre inscribirse en la página web: fonmar.gob.mx.