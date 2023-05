Aprueban reelección del magistrado Rodrigo Serrano Castro

La Paz, Baja California Sur. -Con 11 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la solicitud de reelección de Rodrigo Serrano Castro, por lo que continuará por otros siete años, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Dado el resultado de la votación, en el que no se alcanzó la votación calificada de dictamen, el proceso no dejó conformes a los legisladores, quienes además hicieron notar que no “cuadraron las cifras” entre los datos sobre el rezago de expedientes en el TSJE que señala el magistrado Serrano Castro y los que aporta el presidente del Tribunal, Raúl Mendoza Unzón.

El asunto se definió en sesión extraordinaria luego de que al término de la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Guadalupe Vázquez Jacinto devolviera el dictamen a la comisión dictaminadora de Asuntos Políticos, para presentar una nueva propuesta, puesto que en la votación por cédula secreta no se logró la votación calificada.

Serrano Castro continuará en el máximo tribunal hasta el 2029.