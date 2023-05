Narciso hace sus cuentas…

Los Cabos, Baja California Sur. – El exgobernador del Estado, Narciso Agúndez Montaño catalogó como un “laboratorio” las elecciones celebradas en el año 2021, y resaltó la importancia del papel jugado por el Partido del Trabajo (PT) para que Morena pudiera ganar la contienda electoral de hace dos años.

“No hubiéramos ido como aliados, no hubiéramos ganado, aunque son menos los votos los del Partido del Trabajo, si hacemos una diferencia en el resultado final, y dan los triunfos”, consideró.

Agúndez Montaño reconoció que la mayoría que ahora están en Morena vienen del mismo grupo político de las izquierdas, “el profesor Víctor Castro, Luis Armando Díaz y un servidor venimos de aquel grupo político de las izquierdas; podemos decir que es como un reencuentro en Morena”.

“Muchos de Morena, es lo que era antes el PRD en Baja California Sur, entonces, podemos decir que somos los mismos, aunque se han sumado caras nuevas de otros grupos políticos, no son las figuras principales del Congreso o de los mismos gobiernos municipales”, precisó.

“No hay alcaldes ex priistas, no hay algún diputado federal que provenga del Partido Acción Nacional, el mismo gobernador no viene del PAN o el PRI; todos simplemente somos de izquierda, de aquel grupo que estuvimos en el Estado”, insistió.

Sobre su presencia en la reciente visita del secretario de gobernación, Adán Augusto López, dijo: “como político es importante escuchar a cada uno; porque uno se puede ir con la afinidad de la amistad. Por ejemplo, en el fondo de la venida de Adán Augusto al Estado es que quiere mucho a Baja California Sur, que tiene una gran amistad con el gobernador del Estado, Víctor Castro y al final de cuentas, es lo que uno quiere, que le vaya bien a Baja California Sur”.

“Si no se ponen de acuerdo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, Adán Augusto puede ser el tercero para la unidad”, advirtió finalmente.