No le quita el sueño a Garduño la muerte de migrantes

CDMX.– El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez reiteró su decisión de permanecer en su cargo a pesar de estar en un proceso por el delito de ejercicio indebido del Servicio Público.

Garduño Yáñez, aseguró que hasta el momento, no ha tenido contacto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y desconoce sí, el Ejecutivo Federal, ha pensado en solicitar su renuncia.

“No conozco yo las decisiones del Presidente, y aquí pues, no hay las amistades, porqué es un equipo de trabajo y es el titular del Ejecutivo, yo solamente soy un empleado del Poder Ejecutivo”.

El funcionario federal destacó que no ha pensado en renunciar, debido a que él se encontraba a mil 800 kilómetros de distancia cuando se originó el incidente.

“Yo he guardado silencio, he guardado mi argumentación jurídica porqué me acogí al artículo 20 Constitucional del silencio y en ese proceso estoy, por eso he sido muy precavido con el cumplimiento en el proceso jurisdiccional que lleva el Poder Judicial”.

Aseguró que duerme tranquilo, debido a que el día de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez estaba a 1,800 kilómetros de distancia”

“Si, yo estaba a 1,800 kilómetros de distancia del suceso, no podía llegar en tres minutos. La conflagración que provocaron con dolo dos venezolanos y empleados del instituto irresponsablemente no localizaron la llave”.

Agregó que el INM cuenta con estructura orgánica, responsabilidades y mandos, por lo que es imposible que él este en todas las estancias y oficinas del instituto.

Señaló que cómo ya se ha informado, fue puesto a disposición de un juez por el delito de ejercicio indebido del Servicio Público, que lo vinculó a proceso.

Agregó que el impartidor de justicia fue quien ordenó que no lo podían revocar de su cargo por la presunción de inocencia.

Garduño Yáñez, aseguró que su equipo de abogados está al pendiente de su proceso, incluso sobre la estrategia que plantea la defensa de uno de los migrantes que resultaron heridos, que buscan que se le cambien las medidas cautelares para que esté en prisión.

El juez determinará sobre las medidas cautelares, pero hay principios del derecho, hay presunción de inocencia, mientras no haya una sentencia”.

Dejó en claro que tiene confianza en las autoridades, debido que también fue funcionario en lo que fue la Procuraduría General de la República y que sabe de estos procesos, por eso guarda silencio para no alterar el suyo.