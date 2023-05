“Narco-devoción” un nuevo atractivo de Badiraguato

Badiraguato, Sinaloa.- El presidente municipal de Badiraguato anunció la colocación de una estatua gigante de “San Judas Tadeo” en el sinaloense municipio que servirá “como un atractivo turístico”.

José Luis López Elenes, presidente municipal de Badiraguato dio a conocer que el monumento católico, lo colocarán en la explanada central del “Parque Mirador Badiraguato”.

La estatua de alrededor 25 metros de alto, será inaugurada el 28 de junio.

La noticia generó encontrados comentarios de los ciudadanos:

“Este presidente municipal está fomentando la narco cultura aquí en Badiraguato y eso no es lo que queremos dar a conocer al mundo”, escribió un ciudadano en redes sociales al manifestar su molestia con la noticia.

Otros, apoyaron la colocación de la estatua al decir: “nada tiene que ver los narcos aquí, todos pasamos y le pedimos la bendición a San Judas, es todo, y no tienes que ser narco para ser devoto”.

No es la primera vez que el edil López Elenes no convence a todos sus gobernados con sus iniciativas, en noviembre del 2022, declaró que no descartaba mostrar en la sala cultural la vida de capos oriundos de Badiraguato como Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero o Juan José Esparragoza, “El Azul”.

Aquella idea se descartó y ahora la Administración municipal pretende ubicar a Badiraguato, ubicado a 82 kilómetros de Culiacán, como un sitio de turismo religioso.