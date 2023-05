“Prudencia” pide Delgado a gobernadores

El presidente nacional del Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los gobernadores de su partido a ser prudentes y promover la unidad rumbo a 2024.

CDMX.- El presidente nacional del Morena, Mario Delgado, hizo un llamado a los gobernadores de su partido a ser prudentes y promover la unidad sin inclinarse hacia un solo perfil de aspirantes a la presidencia del 2024.

Esto luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pidiera a los gobernadores prudencia en lo que respecta al apoyo que demuestran hacia ciertos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, o en su caso, renunciar a sus cargos para no caer en conflicto de intereses.

Nuestro llamado es a la prudencia, a la responsabilidad, que sigamos unidos, a que se promuevan a todos nuestros perfiles porque en el momento en que vayamos unidos, las simpatías de todos van a ser que estemos muy fuertes que aseguremos el triunfo, aseguremos la continuidad», expresó el dirigente nacional.

El dirigente nacional de Morena manifestó que se debe actuar con «mucha madurez y prudencia» ante el objetivo de ganar los próximos comicios y los del 2024. Mario Delgado aseguró que el parámetro de la encuesta interna de Morena dará certeza en quien encabece el proyecto de continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay que tener muy claro que el gran beneficio de la encuesta es que nadie la puede manipular, es un proceso científico aleatorio que se recoge la opinión de la gente, donde es imposible que la intervención de algún líder, de algún gobernante, de algún presidente municipal vaya influir en el resultado», sostuvo.

El líder morenista manifestó que los gobernadores deben fortalecer la presencia de la y los aspirantes Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Además de seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y no beneficiar a ningún aspirante.

¿Por qué va a haber favoritismo de algunos si el presidente no lo tiene? Si el presidente no ejerce ningún favoritismo, a nosotros como dirigentes no nos corresponde tener favoritismo», enfatizó.