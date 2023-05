No es opción ser candidato de la oposición a la presidencia: Ebrard

Ciudad de México. – El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón adelantó que, en caso de no ser favorecido en la encuesta interna de la 4T, “no participaría en contra de sus compañeros», Claudia Sheinbaum o Adán López en la contienda por la presidencia de la República abanderado por otras siglas políticas distintas a las de morena.

El ex jefe de gobierno del Distrito federal aclaró lo que sucedería en caso de no salir favorecido en la encuesta y la posibilidad de abanderar a los partidos de oposición:

“Yo formo parte de un proyecto y no tengo que irme a ningún lado, no estoy viendo quien me lleva. Si no es el clásico aventón de coche para ver quien me lleva. No es una opción ser candidato de la oposición”, insistió.

Marcelo Ebrard reiteró que el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de realizar una encuesta, para que sea la primera primaria en México “en donde el pueblo puede participar directamente, y le daría a Morena un estatus político importante”.

“Confío en que la encuesta me colocará como el candidato de Morena a la presidencia en México, y en caso de que no, no es opción ser candidato de la oposición ¿Por qué me voy a ir?”, apuntó.

Para finalizar, Marcelo Ebrard añadió que en caso de salir favorecido en el ejercicio interno de consulta “ya tenemos nuestra propuesta hecha y la vamos a presentar enseguidita de que culmine la encuesta y por supuesto, con el ánimo de fortalecer la Cuarta Transformación”.