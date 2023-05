Construyó motocicleta que usa cerveza como combustible

Un hombre de Minnesota que se ha hecho famoso por sus inusuales vehículos ha presentado su última creación: una motocicleta propulsada por cerveza.

Estados Unidos. – Ky Michaelson, cuyos inventos anteriores incluyen un inodoro propulsado por un cohete y una cafetera a reacción, explicó que la motocicleta propulsada por cerveza que creó en el garaje de su casa de Bloomington tiene un barril de 52 litros con una espiral calentadora en lugar de un motor de gas.

La bobina calienta la cerveza a 300 grados, que luego se convierte en vapor sobrecalentado en las boquillas que impulsan la moto hacia delante.

«El precio del combustible está subiendo. Yo no bebo. No soy bebedor, así que no se me ocurre nada mejor que utilizarla como combustible», declaró Michaelson en una entrevista televisiva.

Michaelson calcula que la moto puede alcanzar velocidades de hasta 240 km/h. Dice que espera llevarla pronto a una pista de dragsters para probar sus capacidades.

Buddy, el hijo de Michaelson, dijo que la moto podría adaptarse para funcionar con casi cualquier bebida.

«Podría ser cualquier tipo de líquido. Podría ser Red Bull. Podría ser café. Podría ser cualquier cosa. Pero cerveza. ¿Por qué no?», dijo Buddy Michaelson.

El padre y el hijo dijeron que la motocicleta acabará siendo retirada y tendrá un hogar permanente en el museo de inventos que Michaelson tiene en casa.