Establecen cierre precautorio a la extracción de ostión

Mulegé, Baja California Sur.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) volvió a establecer un cierre precautorio para la extracción de ostión, pero en esta ocasión para el procedente del mulegino estero El Coyote.

El cierre precautorio comprende la extracción, comercialización y consumo de moluscos bivalvos de la mulegina zona, esto debido a que un resultado preliminar de un análisis arrojó la presencia de saxitoxina.

Tras este análisis preliminar, y como lo establece el protocolo, se remitió una muestra adicional de producto a la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), “a fin de que realice un nuevo estudio que determine si la presencia de la toxina se encuentra dentro o fuera de los niveles permitidos por la norma oficial”, informó el comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Manuel Larumbe Pineda.

Larumbe Pineda aclaró que ello no equivale a una veda sanitaria, si no a un cierre precautorio aplicable a ostión, almejas, callo de hacha y mejillón que se mantendrá “en tanto la CCAYAC lleva a cabo el análisis de esa muestra para definir si los moluscos bivalvos que son aprovechados en esa zona se encuentran o no en condiciones sanitarias adecuadas para el consumo humano”.