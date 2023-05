Ni oficinas tiene la empresa poblana que pavimentará la Tamaral

Los Cabos, Baja California Sur.- MUT Infraestructura SA de CV, la empresa poblana ganadora de la licitación para pavimentar la sanluqueña vía Nicolás Tamaral no cuenta con un domicilio físico en la angelópolis.

La empresa que logró adjudicarse el contrato por 200 millones de pesos para ejecutar la obra de la conocida “Brecha” en la delegación de Cabo San Lucas muestra en internet un domicilio fiscal en la ciudad de Puebla, pero reporteros de Puebla Digital descubrieron que en esa dirección no hay letreros ni nada que indique la presencia u operación de una firma dedicada a la construcción.

“La firma MUT Infraestructura S.A. de C.V. fue beneficiada por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Puebla y fue la empresa que recibió más recursos por las intervenciones y remodelaciones en el año 2022, en donde de manera muy extraña se le dieron adjudicaciones directas”.

“Esa empresa no tiene un domicilio fiscal claro, ya que la dirección que proporcionan son tres puertas, con tres negocios de diferentes rubros, pero no hay nada referente a MUT Infraestructura SA de CV, incluso, si uno pregunta no la conocen”.

“Sin duda, podría ser una empresa fantasma que incluso ya es investigada por ciudadanos por el supuesto convenio con la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), quien es el único proveedor de servicios y la adjudicación directa que se hiciera en el 2020 para la rehabilitación de la Secretaría de Gobernación poblana”.

La firma MUT Infraestructura, S.A. de C.V., de acuerdo con el contrato OP/LPE077/SA/SI-20210502, recibió un pago de 44 millones 46 mil 899.45 pesos sin que se dieran a conocer las bases de manera transparente de aquella licitación.