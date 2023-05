Cayó meteorito en el dormitorio de su casa

Se estima que el meteorito, que chocó en una casa de Nueva Jersey y de casi un kilogramo de peso, tiene aproximadamente 4560 millones de años, un poco más que la Tierra.

Estados Unidos.- Una familia originaria de Nueva Jersey hizo un descubrimiento fuera de este mundo. El pasado lunes (8 de mayo), encontraron una misteriosa roca negra dentro de su casa, en la localidad de Hopewell Township, que aparentemente había dañado el techo y el piso, el propietario y sus hijos buscaron respuestas, descubriendo que era un meteorito.

Christine Lloyd señala el lugar donde el meteorito atravesó el techo de la casa de su padre. Suzy Kop encontró la roca en una habitación del segundo piso de la casa de su padre.

«Estaba caliente. Definitivamente estaba caliente», dijo Kop a medios locales. «Solo pensé que era una roca al azar del exterior. ¿Por qué estaría en un dormitorio?»

También notó que había dos agujeros en el techo: uno donde la roca de 10 por 15 centímetros (4 por 6 pulgadas) entró en la casa y otro después de que probablemente rebotó en la habitación antes de detenerse en el piso, que también estaba ligeramente dañado.

«Estoy mirando hacia el techo y hay dos agujeros, y me pregunto, ¿qué diablos ha pasado aquí?», dijo Kop.

La familia sospechaba que el meteorito podría haberse estrellado a través del techo de la casa y en la habitación. Se acercaron a la policía para que los ayudara a descubrir el origen de la roca y si era segura. El Departamento de Policía del Municipio del condado de Hopewell, a su vez, contactó a varias entidades, incluido el Colegio de Nueva Jersey, sobre el objeto, para «identificar positivamente el objeto y proteger a los residentes y al objeto».

«Recibí un mensaje de un colega que decía que el departamento de policía de Hopewell me iba a llamar. Y yo estaba como, ‘¿Por qué?'», dijo Shannon Graham, geofísico de The College of New Jersey en las cercanías de Ewing Township, con una sonrisa.

Según las fotos y la descripción, Graham también sospechaba que el objeto era un meteorito, restos de meteoritos que atraviesan la atmósfera y golpean el suelo, pero dijo que el microscopio electrónico de barrido de la universidad podría decir si se trataba de una roca espacial que llegó a la tierra. El jueves, el profesor de física del Colegio de Nueva Jersey, Nate Magee, confirmó que el objeto era efectivamente del espacio exterior.

Además de las imágenes del microscopio electrónico de barrido, los científicos se basaron en las mediciones de densidad, el examen visual y la información del experto retirado en meteoritos Jerry Delaney para confirmar que se trata de un hallazgo poco común de un meteorito de condrita pedregosa, dijo la universidad.

«Tener la oportunidad de examinar el meteorito ayer fue una oportunidad rara y emocionante para mí, así como para un grupo de estudiantes y profesores de física en TCNJ», dijo Magee en un comunicado el jueves. «Estamos emocionados de poder confirmar que el objeto es un verdadero meteorito de condrita, en excelentes condiciones, y uno de un número muy pequeño de caídas de condrita similares atestiguadas conocidas por la ciencia».

Se estima que el meteorito de casi un kilogramo (2.2 libras) tiene aproximadamente 4560 millones de años, un poco más que la Tierra. Es probable que su nombre se base en la dirección postal más cercana, lo que sería el meteorito de Titusville, Nueva Jersey, dijo la universidad.

La familia le dijo que planean mantener la rara roca espacial en un lugar seguro y no revelado. La policía había notado que el incidente posiblemente podría estar relacionado con una lluvia de meteoritos de una semana llamada Eta Aquarids que está activa en este momento.