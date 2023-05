Sólo recibirá México a mil migrantes deportados de EU por día

El canciller Marcelo Ebrard dijo que actualmente hay 26 mil migrantes en la frontera con EU tras el fin del Título 42.

CDMX.- En la frontera de México hay alrededor de 26 mil migrantes que esperan cruzar hacia los Estados Unidos, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y reiteró que solo recibirá a mil deportados por día, como lo hace desde 2020.

El canciller destacó que en el último día de la aplicación del Título 42 por parte de Estados Unidos no se observaron aglomeraciones fuera de lo común en la frontera, aunque no descartó que se pudiera registrar una llegada masiva de migrantes en los próximos días.

«En la zona fronteriza del norte del país se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes. En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, aproximadamente 10 mil y cinco mil 500 respectivamente, asimismo, condiciones de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores. O sea, sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación», expuso el canciller.

Ebrard dijo que de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, ha habido un descenso en el número de migrantes en tránsito de la frontera sur de México hacia la frontera norte.

Dijo que los patrullajes que realizan los elementos de la Guardia Nacional son de carácter disuasivo, con apego al respeto de los derechos humanos y sin el uso de armas. Ebrard dijo que con el fin del Título 42, los migrantes que deseen ingresar legalmente a los Estados Unidos deberán hacerlo a través de la aplicación CBP One, y que en el transcurso del año por esa vía ya se otorgaron 100 mil ingresos autorizados.

«México les hizo saber que no podría en ningún caso recibir a más de mil personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad, ni lo aceptaríamos. Eso estaba vigente no de ahora sino desde el título 42, ellos lo saben no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos», insistió Ebrard.

Destacó que la mayor cantidad de migrantes deportados que México recibió desde Estados Unidos fue de 16 mil en un mes, a quienes se les brindó albergue y posibilidades de refugio e incluso de empleo temporal.

El canciller insistió en que la migración hacia Estados Unidos seguirá porque la economía de ese país requiere de los trabajadores de México, Centroamérica, Sudamérica y del Caribe, y por ello instó a que se realice por las vías legales.

Añadió que Estados Unidos tiene un paulatino declive demográfico, lo que lleva a que en el futuro se requiera de más trabajadores de otros países.