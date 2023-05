Declaran a Trump culpable de agresión sexual

La excolumnista de consejos de la revista Elle busca daños compensatorios no especificados, así como daños punitivos contra el expresidente.

Washington.- El jurado llegó a un veredicto el martes en el juicio civil y dictaminó que Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, es responsable de agredir sexualmente a la escritora E. Jean Carroll y luego difamarla al afirmar que se inventó la historia. Un funcionario de la corte emitió el veredicto alrededor de las 15:32 horas. El jurado deliberó poco menos de tres horas antes de llegar a un veredicto. El expresidente calificó de «vergüenza» la sentencia que lo declara responsable de agresión sexual.

Trump tendrá que resarcirla con 5 millones de dólares, de acuerdo con medios estadunidenses, debido a que este fue un caso civil, no enfrentará consecuencias penales. Carroll buscaba daños monetarios no especificados. Los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, declararon responsable de agresión sexual y difamación a Trump, aunque rechazaron que la violara, anunciaron varios medios de comunicación.

Durante el juicio de siete días en el tribunal federal de Manhattan, Carroll, de 79 años, dijo al jurado que Trump, de 76 años, la violó en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan en 1995 o 1996, y luego arruinó su reputación al negar que sucedió. Su reclamo por difamación se refiere a una publicación de octubre de 2022 en Truth Social en la que calificó sus acusaciones de «estafa completa» y «un engaño y una mentira».

«Sé que van a cumplir con su deber bajo juramento de dar un veredicto justo y verdadero», dijo el juez federal de distrito Lewis Kaplan al jurado de seis hombres y tres mujeres.

Los miembros del jurado deben llegar a un veredicto unánime. Tienen la tarea de decidir si Trump violó, abusó sexualmente o tocó a la fuerza a Carroll, cualquiera de los cuales satisfaría su reclamo de agresión. Se les preguntará por separado si Trump difamó a Carroll.

Carroll, ex columnista de consejos de la revista Elle, busca daños compensatorios no especificados, así como daños punitivos. Trump, el favorito en el campo presidencial republicano de 2024, negó haber violado a Carroll y la acusó de inventar la historia para impulsar las ventas de una memoria de 2019 en la que hizo públicas sus afirmaciones.

El martes, Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social, afirmando que «a pesar de ser un candidato político actual y liderar a todos los demás en ambos partidos», no se le «permitió hablar o defenderse» contra lo que llamó una acusación falsa.

«Por lo tanto, no hablaré hasta después del juicio, pero apelaré el silenciamiento inconstitucional de mí, como candidato, sin importar el resultado».

Trump optó por no presentar una defensa en el juicio, apostando a que los jurados encontrarán que Carroll no logró presentar un caso persuasivo. La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, que no está relacionada con el juez, dijo durante los argumentos finales que un video de «Access Hollywood» de 2005 en el que Trump dice que las mujeres le permiten «agarrarlas por el coño» reforzó las versiones de Carroll y otras mujeres que tienen acusó a Trump de agresión sexual.

“Admitió en un video que hizo exactamente el tipo de cosas que nos trajeron aquí a esta sala del tribunal”, dijo Kaplan.

Dos de los viejos amigos de Carroll testificaron que ella les contó sobre el ataque poco después de que ocurriera y dijeron que la creían. Los miembros del jurado escucharon a otras dos mujeres que dijeron que Trump las agredió sexualmente en incidentes separados hace décadas. Trump también niega esas afirmaciones.

«Tres mujeres diferentes, con décadas de diferencia, pero un solo patrón de comportamiento», dijo Kaplan, argumentando que la defensa de Trump estaba pidiendo al jurado que creyera la afirmación «ridícula» de que los otros testigos conspiraron para mentir.

En una declaración en video reproducida para el jurado la semana pasada, Trump negó haber violado a Carroll. El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo al jurado durante los argumentos finales que la confusión del relato de Carroll hacía imposible que Trump se defendiera. “Es la historia más ridícula y repugnante”, dijo Trump en el video. «Simplemente está inventado».

“Sin fecha, sin mes, sin año, no puedes presentar una coartada, no puedes llamar a testigos”, dijo Tacopina. «Lo que quieren es que lo odies lo suficiente como para ignorar los hechos».