Acusa Rusia a Ucrania de intentar matar a Putin

Un presunto video publicado por algunos medios de comunicación rusos en las redes sociales muestra una columna de humo sobre el Kremlin durante la noche.

Rusia.- Rusia acusó el miércoles a Ucrania de atacar el Kremlin con drones durante la noche en un intento fallido de matar al presidente Vladimir Putin. En un inicio de las autoridades ucranianas sobre la declaración de Moscú, la acusación más dramática que ha lanzado contra Kiev desde que invadió a su vecino hace más de 14 meses.

El Kremlin dijo que se utilizaron dos drones en el presunto ataque a la residencia de Putin en la ciudadela amurallada del Kremlin, pero que fueron desactivados por las defensas electrónicas. Dijo que Rusia se reservaba el derecho a tomar represalias, un comentario que sugería que Moscú podría usar el supuesto incidente para justificar una mayor escalada en su guerra con Ucrania.

«Dos vehículos aéreos no tripulados apuntaban al Kremlin. Como resultado de las acciones oportunas tomadas por el ejército y los servicios especiales con el uso de sistemas de guerra por radar, los dispositivos quedaron fuera de servicio», dijo el Kremlin en un comunicado. «Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra la vida del presidente, realizado en vísperas del Día de la Victoria, el Desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros… La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando lo considere oportuno».

Ucrania niega ataque contra Putin y el Kremlin condena

Ucrania negó el miércoles cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, que Rusia atribuye a Kiev. El Grupo Wagner dice que la ofensiva ucraniana ha comenzado y el presidente Vladimir Putin ha sido reubicado en el búnker de su residencia, de acuerdo con la agencia rusa RIA Novosti.

«Ucrania no tiene nada que ver con los ataques con drones contra el Kremlin», declaró Mijailo Podoliak, consejero presidencial. «Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar», agregó.

El presidente Volodimir Zelenski afirmó que «no atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. No tenemos suficientes armas para eso. Lo dejamos a un tribunal».

El expresidente ruso Dmitri Medvedev abogó el lunes por «matar» al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en represalia por una presunto atentado fallido con drones contra el Kremlin, atribuido por las autoridades rusas a Kiev.

«Después del atentado terrorista de hoy, no hay otra opción que la eliminacion física de Zelenski y de su camarilla», escribió en Telegram el esmandatario, actual número dos del Consejo ruso de Seguridad, conocido por sus frecuentes declaraciones agresivas de apoyo a la intervención rusa en Ucrania.

Así grabaron el «momento» del ataque contra Putin

Baza, un canal de Telegram con enlaces a las fuerzas del orden de Rusia, publicó un video que muestra un objeto volador acercándose a la cúpula del edificio del Senado del Kremlin con vista a la Plaza Roja y explotando en un intenso estallido de luz justo antes de alcanzarlo. No se ha comprobado la autenticidad del video.

Según la presidencia rusa, «no hay ninguna víctima ni ningún daño causado por la caída y dispersión de fragmentos» de los drones sobre el Kremlin. Si bien en los últimos meses se han estrellado drones en la región de Moscú, esta es la primera vez que una incursión atribuida a Ucrania se produce en el corazón de la capital rusa, situada a unos 500 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El comunicado de la administración presidencial dijo que se habían esparcido fragmentos de los drones en el territorio del complejo del Kremlin, pero que no hubo víctimas ni daños materiales. La agencia de noticias RIA dijo que Putin no había estado en el Kremlin en ese momento y que estaba trabajando el miércoles en su residencia de Novo Ogaryovo en las afueras de Moscú.

El intento de ataque denunciado por el Kremlin se produce a pocos días de las celebraciones del «Día de la Victoria» el 9 de mayo, cuando Rusia marca con gran pompa la derrota de la Alemania nazi en 1945. El Kremlin aseguró que el desfile del 9 de mayo en Moscú se celebrará como estaba previsto, pese al ataque. El alcalde de Moscú anunció la prohibición de vuelos drones sobre la capital rusa.

«El desfile tendrá lugar. No hay cambios en el programa», dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, citado por las agencias de noticias rusas.