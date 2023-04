Marcelo Ebrard aseguró que no aspira a ser el favorito de López Obrador, sino ganar la encuesta y ser el candidato de Morena para la presidencia de México.

Veracruz.- En Xalapa, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón aseguró que no aspira a ser el favorito del presidente, sino ganar la encuesta y ser el candidato de Morena para la presidencia de México; recordó que en su momento fue el sucesor de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, “por lo que me pueden llamar el sucesor”, dijo.

“No aspiro a ser el favorito, porque yo respeto la voz del presidente y si el presidente dice que va a haber encuesta, es que habrá encuestas y hay encuesta o hay favorito, no se pueden las dos. No aspiro a ser el favorito, aspiro simple y llanamente a que en una competencia transparente, respetuosa de la voluntad del pueblo, se respete lo que es un hecho: vamos ganando las encuestas y tenemos más apoyo hoy en todo el país”, aseguró Ebrard.

Aseguró que lleva 42 años preparándose para este momento y 23 trabajando con el presidente López Obrador, sin traiciones. Recordó que durante su gobierno en la capital del país elevó aún más la aceptación electoral.

“De hecho, soy el sucesor de Andrés. Digo, que me pueden tipificar así, me pueden calificar así porque así ha sido. Fui el sucesor en la Ciudad de México, cuando yo entré al gobierno ganamos con el 45 por ciento de los votos. Cuando salí del gobierno, nuestros candidatos, entonces no existía Morena, estábamos en otro partido, ganamos la ciudad con el 64 por ciento”.

Ante los integrantes de la Cámara Mexicana de la Construcción que organizaron el encuentro, Ebrard destacó la fortaleza del peso y la expectativa de que el crecimiento sea del 2.5 por ciento, además de la oportunidad de que probablemente las empresas extranjeras se relocalicen en México ante el estrés geopolítico entre China y Estados Unidos.

De ahí que empresas como Tesla, BMW, Constellation Brands, entre otras, están llegando a México por la ubicación estratégica y considera que para alcanzar la grandeza que México merece tiene “el viento a favor”.

Dijo que México está destinado a la grandeza y eso significa no tener pobreza extrema, no tener corrupción, que al estado de Veracruz le vaya bien, que sea un estado cada vez más próspero, sin violencia contra las mujeres y que no haya feminicidios.

“La grandeza es que al trabajo igual haya salario igual; la grandeza es que te escuchen y te respeten, que no haya racismo, el racismo es un absurdo en México, se funda en la ignorancia y el miedo; pero si alguien es racista en México con civilizaciones como la olmeca, la maya, la teotihuacana y otras tantas, es por ignorante. Es porque no entiende de dónde viene y menos dónde está y por consiguiente tampoco adónde va”, enfatizó el canciller.

Ebrard llegó al estado de Veracruz para presentar su libro El Camino de México (Aguilar, 2023) con reuniones con líderes y militantes.

En Xalapa su libro fue presentado en el teatro IMAC, donde estuvo acompañado por dos ex rectores de la Universidad Veracruzana: Víctor Arredondo Álvarez y Sara Ladrón de Guevara y por Marcelo Ramírez, exdirector del Instituto Veracruzano de Cultura en el sexenio de Miguel Alemán.